Homem salva bebê que caiu de janela do sexto andar; veja vídeo

Imagens de câmeras de segurança mostram a criança o momento em que o homem pega a menina no colo, evitando que ela caia no chão.

Veja:

A criança teve ferimentos nos pulmões e nas pernas, e seu estado de saúde é estável, segundo o jornal South China Morning Post.

Shen Dong contou à imprensa local que estacionava seu carro no outro lado da rua, quando escutou um alto barulho, causado pela queda da menina no telhado de aço. “Para ser honesto, não me lembro dos detalhes. Não consigo me lembrar se meus braços doeram ou algo assim. Foi apenas instinto”, diz.