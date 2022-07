ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure, em primeiro lugar, finalizar o que estiver em andamento, antes mesmo de se envolver em coisas novas. Não precisa haver um espaço longo de tempo entre o fim e o novo início, mas uma ordem em suas escolhas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você não quiser provocar incidentes que quebrem a delicada harmonia dos relacionamentos, melhor silenciar e deixar passar em branco as reações que normalmente você teria diante dos acontecimentos. Você decide.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todo mundo precisa de orientação, o problema não é esse, mas encontrar a fonte fidedigna que oriente bem, porque nesse universo de informação tão acessível a todos, encontrar uma orientação boa é um grande desafio.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você não precisa se obrigar a tudo dar certo, mas tampouco se abster da ação em nome de esperar pelo momento em que possa agir com máxima eficiência. Faça o que estiver ao seu alcance da melhor maneira possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Diante das incertezas, valeria a pena tomar mais tempo para refletir, e se os acontecimentos se precipitarem e exigirem atitudes concretas de sua parte, resista, ganhe tempo. O tempo que você ganhar será fundamental.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As tensões nos relacionamentos não são necessariamente ruins, porque motivam as pessoas envolvidas a saírem da inércia e encontrarem um ponto melhor de entendimento entre elas. As tensões são incômodas, mas servem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que dá certo a outrem não é garantido dar certo a você também, porém, quando não há alternativa, vale a pena arriscar uma aposta no jogo da mímica. Pode não dar certo, mas pelo menos oferece uma chance. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A melhor maneira de você explicar seu ponto de vista seria pelo exemplo concreto, porque os fatos não admitem argumentações. Contudo, as pessoas argumentam mesmo assim, mas você terá, pelo menos, demonstrado tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Vale a pena tentar esclarecer tudo, mas tendo cuidado de que, ao avançar nessa tentativa, o tiro não saia pela culatra, provocando desentendimentos que, de outra maneira, nem teriam sido postos sobre a mesa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Custe o que custar? Melhor repensar essa atitude, porque apesar de os desejos sempre se manifestarem com urgência e informarem que a vida não valeria a pena sem eles, ainda assim é melhor avaliar o custo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Diversas tarefas simples requerem sua atenção, mas como são muitas e diferentes entre si, será necessário planejar um pouco antes de entrar em ação, mas isso só se você se importar com que os resultados sejam eficientes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça o que você tiver real vontade, em vez de tentar se adequar ao que seja agradável para as pessoas com que você se relaciona. Não se trata de desagradar intencionalmente, mas tampouco sacrificar seus quereres.