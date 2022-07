ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De pouco em pouco, nem sempre se faz um grande caminho, porque também se corre o risco de as ações se dispersarem e, ainda por cima, se concentrarem em assuntos sem importância. Perder tempo é um hábito humano.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As ideias não são de ninguém, mas as obras sim. Portanto, se você deu de cara com ideias magníficas, procure tomar iniciativas concretas para as transformar em obras, porque só assim poderá reivindicar a autoria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você tiver alguma suspeita, investigue bastante antes de tirar conclusões, porque se precipitar nesse sentido abriria o campo para cometer injustiças e exageros. Os ingredientes da realidade estão embaralhados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Observe as reações das pessoas diante das atitudes que você toma, porque provavelmente encontrará um abismo entre o que seriam suas reais intenções e o que elas interpretam na prática. Assunto de grande importância.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há momentos em que as coisas andam tão carentes de coordenação que, mesmo as mãos que se estendem oferecendo ajuda acabam produzindo trapalhadas e desordem. O que fazer? Tolerar? Surtar e produzir mais desordem?