Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que haja pessoas criticando você por tomar atitudes superficiais, ou por se importar com questões irrelevantes, tenha em mente que não é necessário estar na crista da onda a todo momento. Só isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É bom se manter em movimento, porque a dinâmica combate a inércia, que tenta amarrar você a como as coisas estão. Só que as coisas estão paradas, sem mostrar nenhuma perspectiva nova. E sua alma quer novas aventuras.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Pensar é inevitável, mas pensar bem é algo que precisa ser treinado todos os dias, a todo momento. Se você apenas pensar, você não estará no domínio de sua mente, mas se aprender a pensar bem, a história será outra.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Um pouco mais de atenção à administração dos recursos materiais é uma boa pedida para esta parte do caminho. Sem preocupações ou angústias desnecessárias, foque sua atenção numa administração racional dos recursos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As emoções ambíguas não precisam ser combatidas, porque nem todo momento da vida pode ser lidado com coerência e homogeneidade. As emoções ambíguas são o fiel reflexo da complexidade do cenário com que você deve lidar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As conversas com sua própria alma precisam ser muito sinceras e transparentes, sem argumentações que sirvam para justificar qualquer coisa que o valha. Essa transparência é fundamental para não repetir erros anteriores.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem todas as pessoas com que você precisa lidar agora são aquelas que você preferiria, algumas muito pelo contrário até. Porém, são essas as que estão disponíveis, e podem ser muito úteis, mesmo que sejam antipáticas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça tudo que estiver ao seu alcance, mesmo que sejam tantas coisas ao mesmo tempo que lhe dê a impressão de dispersão e não acertar no alvo. Melhor se dispersar agora fazendo muito do que esperar pela grande tacada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Opinião é como boca, todo mundo tem pelo menos uma. Porém, opinião não é o mesmo que perícia, já que a primeira é apenas uma expressão livre do pensamento, enquanto a segunda implica investigação e estudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Valerá a pena investigar melhor o que surge como suspeita, porque neste caso as informações estão misturadas e você precisará lançar mão do discernimento para distinguir os rumores das verdadeiras notícias. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As contradições não devem ser interpretadas como sinais de algo errado acontecendo, você precisa considerar que as pessoas andam tomadas por um cenário tão complexo que elas perdem o rebolado. E isso afeta você também.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São muitos detalhes, muitas pontas soltas que precisam ser amarradas, e a visão desse panorama desanima antecipadamente, porque sua consciência acha que não dará conta. Você não apenas dará conta como também superará.