Influencer acreano, Albuquerque viaja pela primeira vez de avião só para encontrar Whindersson; veja

Natural de Cruzeiro do Sul, o morador do bairro de Cruzeirão, o influenciador e humorista acreano Albuquerque, de 27 anos, embarcou no dia 4 de julho para João Pessoa na Paraíba com a missão de encontrar seu ídolo, o humorista Whidersson Nunes.

Nas redes sociais, o acreano descreveu sua primeira viagem de avião, seu encontro com o mar e uma das suas maiores missões, estar cara a cara com o ídolo.

Claro que a coluna Douglas Richer correu atrás para saber mais detalhes com exclusividade para os leitores do ContilNet. O criador de conteúdo Albuquerque conversou com este colunista na tarde deste domingo (10), e falou do momento. O encontro de milhões, aconteceu no show de Whindersson Nunes no teatro Pedra do Reino em João Pessoa.

“Eu vim do Acre pra cá pra ver um show dele. E a gente acabou tendo um breve contato no pós-show. Eu tinha um contato com na produção dele, e eles promoveram o encontro. E como sempre foi meu sonho trabalhar com ele, essa foi uma das coisas que eu disse pra ele. Deu um abraço nele e falei pra ele, vou trabalhar contigo, pode preparar meu cargo na firma, que a firma no caso é a Mucura Criativa, que é a empresa de criação dele. Daí ele deu uma risada, e quando eu já ia saindo ele chamou de volta e só fez aquele cumprimento de tocar o punho “toca aqui”. Ele reconheceu minha tatuagem do braço, que eu fiz um vídeo e curtiu.”

Questionado sobre a sensação de estar próximo do seu ídolo, o humorista acreano não escondeu a emoção:

“Acho que não tenho nenhuma palavra definir o momento. Graças ao meu trabalho na internet, aos meus seguidores, um trabalho que eu já venho realizando tem anos, eu consegui vim até aqui ter esse encontro com ele, que também começou justamente como eu estou começando, que é com os vídeos na internet com humor.

O cara sempre foi inspiração para mim, desde o vídeo dele ‘voto reprovado’, eu estudava no ensino médio ainda com 15 anos, e hoje tenho 27 anos, o cara é referência pra mim. Consegui realizar esse sonho, foi muito bom. Essa foi a primeira viagem que eu fiz, foi a primeira vez que eu andei de avião, foi a primeira vez que eu vi o mar e foi a primeira vez que eu vi um show dele.

Na verdade, ele já fez show em Cruzeiro do Sul duas vezes, mais na época eu não tinha dinheiro pra ir no show, o ingresso do show era R$50 reais, no teatro dos Naúas, perto da minha casa e eu não tinha dinheiro para assistir o show, duas vezes. Pois agora que eu tenho eu vim buscar ele onde ele tá. Ele teve perto de mim e eu não pude ir, ele mesmo estando longe eu disse agora vou. É maravilhosa a sensação, de verdade.”

Veja fotos do encontro: