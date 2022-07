Jesus Sérgio vota a favor da derrubada de vetos que enviam recursos para a cultura

O deputado federal Jesus Sérgio votou ontem (05), na Sessão do Congresso Nacional, pela derrubada dos vetos presidenciais a dois projetos que destinam recursos ao setor cultural: Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc.

A Lei Paulo Gustavo enviará para o Acre R$34 milhões e a Lei Aldir Blanc garante o repasse anual de R$ 3 bilhões aos governos estaduais e municipais, durante cinco anos, para que estes financiem iniciativas culturais.

O objetivo das propostas é diminuir os efeitos negativos que a pandemia de Covid-19 causou ao setor cultural com o cancelamento de espetáculos, projetos culturais e artísticos, teatros e cinemas no Acre e em todo o país.

O recurso para arcar com o setor cultural é oriundo do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial de Audiovisual, que não foram usados ao longo dos anos e não podem ser usados em outras áreas como saúde, habitação e educação.

“A cultura do Acre tem todo nosso apoio, pois foi um dos setores que mais sofreu durante a pandemia e esses investimentos são para fomentar o setor e para gerar emprego e renda ”, afirmou Jesus Sérgio.