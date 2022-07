Jovem é preso transportando drogas e munições de arma de fogo em Rio Branco

Diunes Souza de Oliveira, 27 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas e porte de ilegal de munição de arma de fogo, na noite deste sábado (16), na rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves, na parte alta de Rio Branco.

Segunda informações dos Policiais Militares do Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM), eles estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando avistaram o jovem em fundada suspeita. Quando a guarnição se aproximou do suspeito, ele acabou empreendendo fuga e, na correria, Diunes jogou uma saco plástico preto com vários produtos ilícitos.

Foi feito um cerco policial e os militares conseguiram abordar Diunes. Na revista pessoal nada foi encontrado, mas os PMs recuperaram o saco que o rapaz jogou e nele foi encontrado 10 trouxinhas de pasta a base de cocaína, 5 pedras de crack, uma trouxinha de skunk e 2 munições intactas calibre 16.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Diunes, que foi encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os as drogas e as munições, para serem tomadas as medidas cabíveis.