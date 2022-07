Juju Salimeni abre closets dela e do namorado, Diogo Basaglia; vídeos

Juju Salimeni abriu sua caixa de perguntas do Instagram Stories, nesta quarta-feira (6), para que internautas fizessem pedidos referentes ao seu closet na mansão onde mora com o namorado, Diogo Basaglia.

Além de mostrar algumas gavetas do espaço, além de suas coleções de tênis e perfumes, Juju ainda sanou a curiosidade de alguns seguidores ao abrir também o closet do amado (assista aos vídeos clicando abaixo).

Juju, inclusive, recentemente matou outra curiosidade dos fãs ao mostrar uma fatura de cartão de crédito. O boleto em questão é de R$ 20.453,25, como compartilhou em seu Instagram.

“Esse mês deu ruim. Dora Salimeni [sua mãe] surta comigo”, escreveu a apresentadora, citando quem a aconselha na vida financeira.

Em outra declaração recente, a apresentadora confessou que não sabe quanto tem em sua conta. “Essa inteligência financeira é herança da mamis, Dora Salimeni. Quem manja tudo de grana e organização é ela! Aliás, vou contar um segredo: eu não faço ideia de quanto tenho de dinheiro. Só ela que sabe”, revelou.

