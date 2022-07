Juju Salimeni surge com peça cavada e exibe corpaço

Juju Salimeni elevou a temperatura da web ao atualizar as suas redes sociais com um novo clique. Em sua conta do Instagram, a musa fitness compartilhou um registro bem provocante e rendeu muitos elogios.

No registro, a modelo apareceu de costas usando um body cavado preto, no qual deixou o seu bumbum GG em evidência. Dona de um corpaço deslumbrante, a gata roubou a cena e ostentou boa forma. “Ser o que você quer ser. É ser coragem”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Um corpo é um corpo né minha gente”, brincou um seguidor. “Maravilhosa 😍”, elogiou uma internauta.

Confira a publicação de Juju Salimeni nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Recebeu pergunta indiscreta