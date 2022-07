Juliana Caetano mostra demais durante show do Bonde do Forró

Juliana Caetano mostrou demais durante um dos shows do Bonde do Forró. Enquanto cantava a música ‘Não Cozinho Não’, hit da banda, o vento acabou levantando a minissaia que a musa usava como parte do figurino.

Nesse momento, a calcinha preta que a artista usava debaixo da saia ficou em evidência. Sem se preocupar com isso, Juliana continuou mostrando seu talento como cantora em cima do palco, ao lado de suas lindas dançarinas.

O vídeo foi publicado pela famosa através de seu Instagram Stories, mas acabou viralizando em outras redes sociais. Por lá, os fãs e admiradores de Juliana Caetano deixaram elogios e muitas mensagens empolgantes para ela.

“Ju você está muito linda”, disse um internauta. “Que delícia, deu pra ver toda a calcinha”, disparou um rapaz. “Amei esse show, tá lindona minha musa”, afirmou um fã. “Simplesmente maravilhosa”, declarou mais um admirador.

