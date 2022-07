Juliette pede beijo a Luísa Sonza e recebe resposta ousada

A campeã do ‘BBB 21‘, Juliette Freire, respondeu com ousadia um post feito pela cantora Luísa Sonza no Twitter. A loira postou um desabafo em seu perfil em que dizia se arrepender de ter se relacionado com certas pessoal, mas não mencionou nomes.

“Meu Deus, cada boca que eu já beijei que, se arrependimento matasse, eu estava a sete palmos”, disse Luísa na rede social.

A ex-BBB respondeu sugerindo que Luísa a beijasse. “Beija eu”, replicou Juliette, com um emoji de coração vermelho. A cantora aceitou, quase que de imediato, o convite de Juliette e disse: “Beijo”, colocando também um emoji de coração vermelho. Juliette reagiu com um “Opaaa” e um emoji de língua.

A também ex-BBB Pocah acompanhou a troca de mensagens entre as duas e respondeu embaixo: “Camisa 10”. Juliette se empolgou e disse um “Kkkkkk… te amo” para a sua companheira de reality.

Beija eu ❤ — Juliette 🍎🎠 (@juliette) July 17, 2022

BEIJO ❤️ — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) July 17, 2022