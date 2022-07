Kelly Key sai da dieta e posa de biquíni pra provar que seu “volumão” não mudou: “Na nuca”

Na ocasião, a musa deixou a dieta de lado para curtir o fim de semana em família e provou que continua com tudo em cima enquanto posava de biquíni, ostentando seu shape escultural aos 39 anos. A influenciadora fitness elegeu um look super colorido e fez a alegria da galera nas redes sociais.

“Então… Biscoito, porque domingo é dia de sair da dieta”, brincou a cantora na legenda de seu vídeo super ousado, que também contou com diversos elogios da galera. “Gataaa”, elogiou ninguém menos que a musa Aline Campos nos comentários da publicação. “Uma verdadeira musa inspiradora”, disparou uma fã. “Tão linda essa mulher”, disse outra, chocada com a boa forma de Kelly. Confira:

Kelly Key abre o jogo sobre o uso de anabolizantes e procedimentos estéticos

Soltou o verbo! Recentemente, a cantora Kelly Key usou seu Instagram Stories para novamente esclarecer a polêmica sobre sua boa forma, que sempre é questionada pelos internautas já que a musa costuma compartilhar sua rotina fitness nas redes sociais.

Irritada, Kelly soltou o verbo sobre seus procedimentos estéticos e até falou sobre o uso de anabolizantes. “Sabe porque eu consigo? Tenho principalmente foco e muita disciplina, porque é muito difícil mesmo. Independentemente dos atalhos, sem isso você não vai a lugar nenhum”, comentou a musa.

Na época, Kelly explicou que a última cirurgia que fez foi uma lipoaspiração para retirar os famosos “pneuzinhos” de seu corpo: “estou bem, não tive cicatriz no rosto. Além da minha rampinha nasal e do meu seio que eu estava precisando, a gente mandou ver em uma lipo nas costas. Flanco, sabe?”.

A musa aproveitou para refazer sua cicatriz, que obteve após a gravidez: “eu refiz a cicatriz da cesariana. Não estava me agradando, estava alta. Eu refiz. Estou feliz com o que estou vendo aqui no primeiro dia”.