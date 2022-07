Kelma Roque estreia como colunista no ContilNet; saiba mais da biomédica “Rainha da camuflagem”

A biomédica Kelma Roque estreou como colunista no ContilNet, com uma coluna que leva o nome da especialista em camuflagem de estrias. O novo espaço fala sobre saúde e estética, com atualizações semanais sobre os mais diversos assuntos e curiosidades de procedimentos estéticos.

Kelma Roque ficou conhecida entre seus pacientes como “exterminadora de estrias”, após trazer procedimento estético de camuflagem de estrias e cicatrizes. Há 5 anos, a biomédica atrai homens e mulheres ao consultório para auxiliar na retomada da autoestima com a camuflagem que faz em diversas partes do corpo, sendo a única especialista nesse ramo no Acre.

“Eu trabalho com isso há 5 anos e é minha paixão, pois eu tenho outra graduação e outras especializações, mas ser biomédica é um amor de outras vidas. É muito gratificante quando um paciente volta ao consultório falando que resgatou a autoestima, que antes não vestia um biquíni por vergonha”, conta a biomédica.

Como funciona a técnica que esconde estrias e cicatrizes? Dra. Kelma Roque explica, a primeira publicação já está disponível na página da coluna Dra. Kelma Roque.