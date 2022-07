Como funciona a técnica que esconde estrias e cicatrizes? Dra. Kelma Roque explica

Olá, meus amores!

É um prazer enorme poder passar um pouquinho dos meus conhecimentos e dividir um pouquinho de informações que ajudam nos cuidados com a saúde, não deixando de lado a grande magia que é a estética e o quanto ela é transformadora para nossas vidas.

Costumo dizer que a saúde está ligada à estética, pois o psicológico de uma pessoa que se sente com baixa estima pode levá-la a um quadro de depressão, sabendo disso, posso ajudar com meus conhecimentos na área da saúde, resgatando a autoestima de cada paciente que me procura.

Sou biomédica, administradora de empresas, com habilitação em marketing, além de três pós-graduações e especializações e venho falar um pouquinho da camuflagem de estrias e cicatrizes. Sou a única em Rio Branco com essa especialização na área da saúde.

Você já pensou em poder esconder algumas imperfeições no seu corpo que te incomodam, como se fosse uma maquiagem do “babado”?

A camuflagem estética é uma técnica que esconde estrias, cicatrizes, olheiras e manchas, buscando dar um aspecto bem mais natural à região tratada, de forma definitiva. Já utilizo o método há cinco anos no estado do Acre, procedimento bastante procurado por homens e mulheres, é como se uma maquiagem definitiva fosse feita na região tratada. Muitas vezes essas marcas podem atrapalhar a autoestima feminina, chegando ao ponto de impedir o uso de um short, de uma blusinha regata ou até mesmo de um simples biquíni, algo tão simples e ao mesmo tempo tão assustador para quem tem essas marcas em seu corpo.

O procedimento é indolor, é realizada através da implantação de pigmentos no tom exato da pele de cada paciente, lembrando que cada paciente é único, e cada derme também é, por isso a fórmula do pigmento é criado na hora para cada tipo de pele, e por isso é muito importante que seja feito uma consulta antes, e que dentro dessa consulta seja feito uma boa anamnese do paciente, para com isso identificar suas necessidades, e assim satisfazer seus anseios.

Muitas vezes, o tecido se rompe por falta de colágeno, elastina, por engordar, engravidar, estirão na adolescência ou puxar peso em excesso, ou seja, por “N” fatores!!!

E “EU” Dra. Kelma Roque estou aqui para poder resgatar novamente sua autoestima e lhe deixar top das galáxias!!!

Esse amor pela saúde e estética vem de outras vidas passadas.

Agradecimento a toda minha equipe!!!

