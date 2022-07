Leo Dias critica famosos que lhe deram as costas após caso Klara Castanho

Atacado após expor o drama da atriz Klara Castanho, Leo Dias usou as redes sociais nesta semana para criticar colegas e famosos que “viraram as costas” para ele desde que o caso veio à tona, gerando polêmica e questionamentos éticos.

“Eu não vou ficar aqui falando de pessoas que me deram as costas porque não vale a pena. Não vale”, disse Leo Dias em seu Instagram.

O colunista pontuou que não irá se esquecer dos nomes daqueles que o ignoraram mesmo o conhecendo há tempos. “Eu não guardo rancor nenhum, tá? Que fique bem claro, eu guardo nomes, só nomes”, alfinetou.

Leo Dias também voltou a se desculpar por sua atitude. “Eu errei, eu me desculpei e o ódio que eu recebi”, comentou.

Entenda

O nome do colunista gerou repercussão após a publicação do texto “Estupro, gravidez indesejada e adoção: a verdade sobre Klara Castanho” no site Metrópoles no sábado, 25. Na coluna, Leo Dias dava detalhes sobre o bebê que a atriz teve – e concedeu à adoção – após ser estuprada. A matéria foi apagada depois da recepção negativa.

Em retratação, o jornalista assumiu o erro: “Errei ao publicar qualquer linha a este respeito. Mesmo que a revelação da história não tenha partido de mim, mesmo que Klara tenha escrito uma carta pública narrando a dor que sentiu com toda esta violência e que eu só tenha escrito sobre o assunto após a carta de ela ser publicada”.

“Mesmo que eu soubesse de tudo desde o início, eu não deveria ter escrito nenhuma linha sobre esta história ou ter feito qualquer comentário sobre algo que não tenho o direito de opinar. Apesar da minha proximidade com o fato, reconheço que não tenho noção da dor desta mulher. E, por isso, peço, sinceramente, perdão à Klara”.

Após a repercussão, grande parte dos comentários na internet foi de apoio à atriz e repúdio aos envolvidos na exposição.