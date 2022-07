Luiz Theodoro traz dicas, cliques e muito mais na coluna deste sábado; confira tudo!

Expoacre 2022

Governo do Estado confirmando para o dia 30 de julho, a ExpoAcre 2022 com vasta programação até o dia 7 de agosto.

Senadora

Mesmo lutando contra um câncer na mama, a deputada federal Jéssica Sales pretende lançar sua candidatura dia 20 de julho ao Senado da República.

Governador

E aproveitando a candidatura de Lula à presidência da república ,Jorge Viana lançará sua candidatura ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT

A democracia corre perigo!

A menos de 90 dias da abertura das urnas, o pleito de 2022 caminha para ser o mais violento da história, e a radicalização já provocou o primeiro homicídio. Bolsonaro autoriza a violência por meio de atos e palavras. Tenta desacreditar a Justiça e as instituições, questionando abertamente o processo eleitoral. Sob o falso pretexto de “defender a liberdade”, levou ao armamento da população após zerar o imposto de importação e dificultar a fiscalização e o rastreio de armas e munições. Como resultado, há hoje no País 1.781.590 armas com registro ativo, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022

Fartura e fome

No Brasil de Bolsonaro nada é positivo, mesmo quando há algo de positivo. O anúncio feito pelo IBGE de que a safra brasileira deve alcançar em 2022 a marca recorde de 261,4 milhões de toneladas, ou 8,2 milhões de toneladas a mais do que em 2021, veio precedido de uma análise de que apesar dos agricultores colherem mais, os alimentos continuarão com os preços elevados para os consumidores brasileiros.

A floresta pede socorro!

O Brasil continua batendo recordes em termos de desmatamento na Amazônia. Nos seis primeiros meses de 2022, madeireiros ilegais devastaram 3.988 quilômetros quadrados da floresta amazônica: é o maior desde 2016.

Medo do perigo!

Lula tem confidenciado a apoiadores estar receoso de ser alvo de ataques de adversários durante a campanha eleitoral. Por isso, além dos 30 agentes da PF que deverão se revezar na sua segurança, o PT contratará guardas particulares. Como não quer se privar do contato com os eleitores nas ruas, em eventos com grandes multidões, como aconteceu sábado, 2, em Salvador, o petista vestirá colete à prova de balas.

Um super beijo par as amigas Socorro Jorge e Zayra Ayache as aniversariantes da semana!