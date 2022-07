Luva de Pedreiro revela que assinou o “maior contrato da vida”

Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, utilizou o Instagram para revelar que assinou o “maior contrato de sua vida”. O influenciador apareceu nos Stories bem empolgado e ainda fez uma enquete para que seus seguidores chutassem de qual ramo era a empresa, que não teve o nome revelado.

“Fala, minha tropa. O cara da Luva de Pedreiro está aqui em São Paulo. Vim fazer o contrato da minha vida. Maior contrato do cara da Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Aguardem, viu”, comemorou.

Na sequência, Iran fez uma enquete com quatro ramos diferentes e perguntou: “Vocês acham que o contrato é de que setor?”. O influenciador disponibilizou as opções Esportes, Banco, Alimentação e Tecnologia.

Por fim, o famoso mandou uma mensagem aos seus seguidores. “Fala, minha tropa. Galera, eu queria agradecer as quase cinco milhões de visualizações no Stories. Todo dia aí me acompanhando, a gente é uma tropa, receba. Vem notícia magnífica, sensacional, graça a Deus, pai. É a tropa”, finalizou.