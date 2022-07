Maiara e Fernando Zor aparecem juntos novamente, gravam stories e recebem críticas na web: “Amanhã termina de novo”

Maiara e Fernando Zor não surpreendem mais ninguém na internet. Ao longo de anos de relacionamento, os dois já terminaram e se reconciliaram inúmeras vezes e as novidades do casal deixaram de chocar os internautas. Nesta sexta-feira (15), os pombinhos apareceram juntos no Instagram após mais um término.

Com o conteúdo, tudo indica que os cantores voltaram a namorar novamente. Os sertanejos até aproveitaram a união para responder algumas perguntas dos seguidores. Para deixar tudo melhor, a irmã de Maraísa ainda mostrou um conjunto de roupas esportivas que ganhou da dupla com Sorocaba. Leia mais em BOLA VIP, clique AQUI!