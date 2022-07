A dupla sertaneja Maiara e Maraisa mandou um recado para a população de Rio Branco, no Acre. As cantoras se apresentam no dia 2 de agosto na ExpoAcre 2022, dividindo a noite de festa com a dupla Neto e Henrique. Além das duplas, os cantores Wesley Safadão, Tarcísio do Arcodeon, João Gomes e Vitor Fernandes também fazem parte da programação.

Confira no vídeo: