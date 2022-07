Mailza participa de convenção de lançamento da candidatura de Bolsonaro

A senadora Mailza (Progressistas-AC) e pré-candidata à reeleição participou neste domingo, 24, da convenção do Partido Liberal (PL), no Rio de Janeiro. O encontro oficializou o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa à reeleição.

Ao lado de lideranças Progressistas, como o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira e do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, Mailza destacou a oportunidade de estar presente no evento do PL, que tem em sua base o PP.

“Uma festa linda. Estou muito feliz e grata por fazer parte deste momento. O Bolsonaro é o presidente que mais olhou para o Acre, e não tenho dúvidas de que nossos amigos acreanos reconhecerão isso nas urnas”, disse.