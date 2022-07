Mais um sertanejo nacional é confirmado na ExpoAcre 2022; confira programação

O cantor Jefferson Moraes é mais uma atração confirmada entre as atrações da Expoacre 2022, que será realizada em Rio Branco, a partir de sábado, 30, até o domingo, 7. O show será realizado no sábado, 6. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

Dono dos sucessos Oi Nego e Beber com Emergência, o cantor aposta no modão, mas também resgata outros estilos sertanejos.

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), com o apoio do Estado, traz o artista para se apresentar na maior feira agropecuária do Estado.

Além desse show, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes se apresentam na segunda-feira, 1º, na Arena de Shows Amilton Brito, no Parque de Exposições. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Mary Bijoux, Casa da Sogra e Restaurante Pão de Queijo.

As duplas Maiara e Maraisa e Neto e Henrique se apresentam na terça-feira, 2. Os ingressos estão sendo vendidos na Casa da Sogra e no Via Verde Shopping.

E, para encerrar a Expoacre com chave de ouro, no domingo, 7, o cantor Wesley Safadão se apresenta. Os ingressos estão sendo vendidos na loja Mary Bijoux, Restaurante Tardezinha e Supermercados Araújo.