Via Verde anuncia pré-estreia de “Deadpool e Wolverine” e estreia de “Twisters” nos cinemas

O filme mais aguardado do ano, “Deadpool e Wolverine”, tem pré-estreia nesta quarta-feira, 24, no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping.

A trama de ação e comédia reúne dois dos personagens mais icônicos e irreverentes do universo Marvel. Deadpool, sempre metido em confusões, descobre que uma organização secreta está caçando mutantes para realizar experimentos cruéis.

Quando um de seus amigos mutantes é capturado, Deadpool decide agir, mas rapidamente percebe que precisará de ajuda para enfrentar essa nova ameaça. Ele então procura Wolverine, que está vivendo uma vida reclusa, tentando se afastar das lutas e da violência do seu passado.

Já nesta quinta-feira, 25, é a estreia de “Twisters”. O longa foca em uma dupla de caçadores de tempestade. Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones) é uma ex-caçadora desses fenômenos, mas que acaba sendo atraída de volta às planícies por seu amigo Javi (Anthony Ramos), para testar um novo sistema experimental de rastreamento meteorológico.

Nessa missão, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), um ícone das redes sociais que compartilha suas aventuras de caça à tempestade. Conforme a temporada de tempestades se intensifica, dando início a acontecimentos aterrorizantes, Kate e Tyler, que são concorrentes, se encontram em meio a uma situação nunca antes vista, colocando suas vidas em risco.

E para quem ainda não assistiu “Meu Malvado Favorito 4” e “Divertidamente 2”, aproveita porque eles continuam em cartaz esta semana.

