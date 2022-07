Malvino Salvador reclama que Guilherme Leicam botou língua em cena de beijo: ‘fiquei indignado’

Malvino Salvador revelou os bastidores da cena de beijo que fez com o ator Guilherme Leicam, quando os dois formaram um par romântico na novela “A dona do pedaço”, em 2019.

No último capítulo da trama, os personagens deram um beijão que deu o que falar. Só o que ninguém sabia até então é que Leicam se empolgou e beijou pra valer, com direito a língua e tudo.

“A gente fez o beijo várias vezes, em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão. Pô, estou respeitando todas os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua… eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei: ‘Que po#@ é essa?’. Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Uma língua gelada, c#$%%”, revelou Malvino, aos risos, em entrevista ao Podcast “Papagaio falante”, com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Em seguida, o ator, casado com Kyra Gracie, relatou a reação que teve após gravar a cena: “Eu falei assim: ‘C#$%66′, pô, está querendo tirar uma casquinha de mim?’. Mas ele estava nervoso, e na hora do nervosismo, acabou botando a língua. (…) Eu brinco, mas não tenho preconceito algum com relação a isso”.

Leicam responde: ‘Na hora, ele disse que gostou’

Com a repercussão do assunto, Leicam deixou um comentário no post que Hugo Gloss fez no Instagram noticiando a fala de Malvido.

“Poxa, lá na hora ele (Malvido) falou que tinha gostado do meu beijo”, escreveu o ator.

Assista ao vídeo abaixo: