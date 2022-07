Marcella Rica “invade” Domingão e beija Vitória Strada após título

Campeã da Dança dos Famosos 2022, Vitória Strada foi surpreendida com a “invasão” da namorada, Marcella Rica, no palco do Domingão com Huck. A atriz entrou na comemoração e tascou um beijão na amada ao vivo no programa da Globo.

O momento apaixonado recebeu aplausos da plateia e gritos eufóricos de Gil do Vigor, participante da Dança. Emocionada, a vencedora da competição defendeu toda forma de amor. “O amor é o sentimento mais bonito do mundo em todas as suas formas. Ele faz o bem para o mundo, precisamos celebrar toda a vez que ele acontece. Amem uns aos outros!”, declarou Strada. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun) Vitória e seu coreógrafo, Wagner Santos, começaram com uma valsa, que conquistou o primeiro 10 da bailarina Ana Botafogo nesta edição. Na segunda dança, apostaram em um samba e foram aplaudidos de pé pela plateia. No total, fizeram mais pontos que as outras duplas finalistas e levaram o grande prêmio: um carro zero quilômetro cada um.