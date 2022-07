Mario Frias dá chilique com equipe médica e faz exigência em hospital

Chilique, exigência e desaforos! Foram assim os primeiros momentos da internação de Mario Frias no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, ao dar entrada na noite dessa segunda-feira (4/7) após ter sofrido um ataque cardíaco. O ex-secretário Especial da Cultura, segundo fontes da coluna LeoDias, teria cometido grosserias com a equipe médica que o atendeu e com outros funcionários do lugar.

Mario Frias chegou a pedir um banheiro exclusivo na UTI e esbravejou ao saber que não seria possível, já que ele se encontra em uma UTI coronariana, adequada ao seu quadro. “Esse banheiro todo mundo usa? Mas eu sou o Mario Frias“, teria dito ele a uma funcionária.” Entramos em contato com Mario Frias através de ligações e mensagens de WhatsApp, mas não tivemos retorno. O Hospital Santa Lúcia optou por não comentar o assunto, mas liberou o último boletim médico de Mario, que foi submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos: “Ele segue em recuperação e sem instabilidade.” Ainda hoje, por meio do Twitter, Mario Frias informou seu afastamento do trabalho por tempo indeterminado. “Diante desse fato, infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias”, escreveu ele na rede social.