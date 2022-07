Matheus Pires, do No Limite, é diagnosticado com a varíola dos macacos

Ex-participante do No Limite, Matheus Pires foi diagnosticado com varíola dos macacos (monkeypox, em inglês) nessa quarta-feira (6/7), quando apresentou sintomas da doença e precisou ser internado. A informação, segundo apurado pela coluna LeoDias, teria abalado os interiores da Globo, uma vez que ele teve contato direto com Victor, participante que está no top 5 do reality.

O comunicado publicado nas redes sociais de Pires diz que o quadro é estável. Em decorrência disso, ele não estará presente na grande final do programa que acontecerá na noite desta quinta (7/7), quando finalistas e eliminados se reencontrarão.

12º eliminado do reality de sobrevivência, o diretor pedagógico foi um dos participantes que mais rendeu assunto. Na internet, ele viralizou ao adotar uma estratégia de jogo diferente: ao se apresentar para sua tribo, Pires criou um personagem e contou mentiras sobre sua vida.

Casos de vaíola dos macacos aumentaram nas últimas horas

Os órgãos sanitários brasileiros confirmaram 36 novos casos nas últimas horas. No total, já foram registrados 142 casos da doença viral causada pelo vírus hMPXV (sigla para Human Monkeypox Vírus).

Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos foi confirmada no estado de São Paulo, uma soma de 98 pessoas infectadas. O Rio de Janeiro aparece em seguida, com 28 ocorrências da doença, Minas Gerais (oito), Ceará (duas), Paraná (duas), Rio Grande do Sul (duas), Distrito Federal (uma) e Rio Grande do Norte (uma).