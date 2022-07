MC Mirella deixa web em chamas ao divulgar prévia de conteúdo quente

A cantora MC Mirella agitou mais uma vezes as redes sociais após compartilhar alguns cliques provocantes neste último domingo (3). A postagem foi realizada para divulgar uma prévia de seu novo ensaio adulto.

Nos registros, a funkeira aparece totalmente sem roupas e apenas deixando em evidência as curvas sensuais do seu corpo. Usando apenas um par de botas da marca Prada, ela exibiu a marquinha do bronzeado dando uma leve empinadinha no bumbum.

“Pele de milhões 🤌🏻 esse ensaio lindo & perfeito está disponível nos meus sites exclusivos 😍 e pra você conferir, precisa ser um assinante! Pra assinar é bem simples, corre no link que está na minha bio ou nos stories e clique em “assine meu Clozzy””, divulgou a famosa na legenda.

Entre os comentários da publicação, que contou com mais de 600 mil curtidas, os fãs não se controlaram e enviaram muitas mensagens picantes para a morena. “Te amoooo, gostosaaa“, se derreteu um.

“Vou assinar agoraaaaa”, garantiu um admirador da ex-participante de A Fazenda. “Patroa”, disparou outro. “Nossa que Mulherão é esse, hein? pense, muito Linda “, escreveu um terceiro.

Funkeira soltou o verbo

Por falar em conteúdo erótico, recentemente o novo investimento da cantora causou uma situação constrangedora. Ela tentou alugar uma casa em São Paulo e passou por uma situação delicada. Em seu Instagram, a famosa revelou que foi confundida com uma atriz de filmes adultos.

“Fui alugar uma casa o cara me tirou de louca. Espero que ele devolva meu dinheiro porque aluguei e desisti de ir. As pessoas tiram conclusões pelo o que elas veem na internet e pelo o que escutam dos outros e não tem a mínima noção, senso e educação. Ele me tirou muito, eu aluguei a casa, paguei, estava tudo certo e ele veio me fazer um pedido que vocês não tem noção. Ele me tirou de atriz pornô, achou que eu ia usar a casa dele para fazer vídeo pornô”, disse ela.

Logo depois MC Mirella deixou claro que não se incomodou por ter sido confundida com uma atriz pornô. Ela confessou que o maior incômodo foi a forma como o responsável pelo imóvel luxuoso a abordou.

“Quem acompanha meu conteúdo sabe como é, e quem trabalha com filme erótico também não deveria sofrer esse tipo de preconceito. Se você colocou o negócio ali ara alugar você tem o direito de não querer algumas coisas, mas saiba abordar a pessoa, não seja invasiva e deselegante como foi comigo. Se tem a dúvida é só perguntar, mas da maneira que foi e como foi fiquei muito chateada”, desabafou a funkeira.