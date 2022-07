Mel surge com sua filha com Rodrigo Santoro e revela perrengue

A atriz e jornalista Mel Fronckowiak tem mostrado um pouco mais da sua rotina ao lado da filha. A pequena Nina tem cinco anos de idade e é, por enquanto, a única herdeira da famosa com o marido, o ator Rodrigo Santoro.

O casal está junto há cerca de dez anos e oficializaram a união no ano de 2016. A filha nasceu em 22 de maio de 2017 na cidade do Rio de Janeiro, onde a família vive até hoje. Tanto Santoro quanto Mel são muito reservados com a vida pessoal.

Mel Fronckowiak tem usado o espaço para dividir com os internautas, mais da sua rotina e, com isso, seus momentos com a sua menina. A jornalista surpreendeu ao revelar que teria que encarar um desafio!

A esposa de Rodrigo Santoro exibiu uma foto em que aparece trabalhando em casa. Ela mostra uma mesa cheia de trabalho e apenas uma pequena mãozinha buscando atenção da mamãe. Mel então relatou com muito bom humor: “Gripe = Criança em casa = Boa sorte do home office“.

O casal reserva os seus perfis oficiais nas redes sociais para mostrar, sobretudo, projetos de trabalho. A jornalista agora trabalhando mais em casa tem dividido as vivências na maternidade, mostrando passeios e momentos ao lado da filha.

Vez ou outra, eles dividem com os fãs algumas fotos juntos e lindas declarações de amor. No último fim de semana, por exemplo, Mel Fronckowiak mostrou a viagem romântica que fez ao lado do amado. Ela e Rodrigo Santoro desfrutaram de uma linda paisagem serrana em um luxuoso acampamento na cidade de Itaipava, no interior do Rio de Janeiro.

O ator e a jornalista posaram apaixonados em meio a natureza fluminense. Mel, que trabalha com programas de viagens, exibiu detalhes da glamurosa hospedagem com direito a vinho e fogueira para curtir o ar da montanha.

Entretanto, quando o tema é a filha, a discrição é total. Os atores evitam mostrar fotos que revelem o rosto de Nina. E as raras aparições, tanto presenciais quanto online, são sempre preservando a imagem da herdeira.