Mirla Miranda lança pré-candidatura a deputada federal

Uma animada celebração marcou o lançamento da pré-candidatura de Mirla Miranda a deputada federal pelo Acre. O ato foi realizado na última sexta-feira, 15, em Rio Branco. A comunicadora é candidata pelo partido União Brasil. Rodeada de amigos, autoridades e apoiadores, a pré-candidata disse que aceitou esse novo desafio com humildade e responsabilidade, porque acredita no crescimento do Acre.

“Deus está preparando um novo tempo para o nosso estado. Me lancei nesse desafio porque quero um lugar melhor para o acreano que vive no campo e na cidade. Com trabalho, preservando os valores cristãos e ao lado de pessoas frutíferas, não mediremos esforços para que os aspectos sociais, econômicos, educacionais e culturais de cada município acreano sejam desenvolvidos”, destacou a pré-candidata à Câmara.

Mirla é um nome de destaque nestas eleições. Ela é jornalista, publicitária, psicanalista e administradora e além disso, é irmã do deputado federal e pré-candidato ao Senado, Alan Rick, um dos deputados mais atuantes do Acre em seus dois mandatos.

“A Mirla é um excelente nome. Ela é uma mulher muito trabalhadora e perseverante, qualidades necessárias nos grandes líderes”, destacou o parlamentar que é também o mentor político de Mirla Miranda.

Além do deputado, participaram do evento lideranças do União Brasil no Acre e líderes religiosos. “Fiquei muito feliz em ver tanta gente no evento. É a demonstração de que as pessoas desejam novos rumos para o nosso estado e querem uma política séria, focada em transformar a vida das pessoas para melhor. É isso que me motiva”, finalizou Mirla.