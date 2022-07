Moisés Alencastro: casal Luís Antônio e Dani Florêncio realiza 3ª edição do “São João Entre Amigos”

Arraial da Juh Vellegas

É o tempo da alegria! É o tempo da saudade! É tempo das festas juninas que é uma das comemorações mais divertida que acontece em todo do Brasil. Essa festividade cheia de comidas típicas e músicas é realizada em celebração a São João, São Pedro e Santo Antônio.

***As celebrações juninas são festas puramente alegres, com decorações encantadoras, comidas típicas gostosas, muita música e danças. Vale a pena cada momento. E foi assim, exatamente assim, que influencer Juh Vellegas em parceria com a Bolo do Cerrado, reuniu influenciadores, colunistas sociais, amigos e familiares e promoveu o “Arraial da Juh”, sábado (18), no Amazônia Hall.

***Foi uma festança daquelas! Destaque para os convidados que capricharam na indumentária, deram um show de criatividade e bom gosto. Um mega evento construído com muita organização, entusiasmo e alegria. Parabéns! Vamos aos flashes.

Arraial em Capixaba

Foi animadíssima a 3ª edição do arraial “São João Entre Amigos” organizado pelo casal Luís Antônio e Dani Florêncio, no último sábado (25), em sua fazenda no município de Capixaba, por lá uma turma das boas, entrou madrugada a dentro dançando ao som de muito forró e outros ritmos brasileiros. O festerê foi bom demais da conta e com tudo o que tem direito uma festa junina: comidas típicas, brincadeiras, fogos de artifícios, fogueira, bandeirolas e balões coloridos e até os tradicionais estandartes em homenagem aos três santos juninos Santo Antônio (13), São João (24) e São Pedro (29). Parabéns aos anfitriões pelo capricho, bom gosto e o acolhimento. Veja as fotos!

Exposição

A riqueza cultural que destacam o colorido, criatividade e a vibração dos figurinos das principais quadrilhas juninas de Rio Branco estão expostas no Via Verde Shopping. Os trajes das quadrilhas Sassaricando na Roça, Matutos na Roça, Pega-Pega e Malucos na Roça mostram ao público os detalhes lúdicos, nobres e elegantes das produções com seus charmes, cores e ritmos que tanto encantam a população acreana. A exposição segue até quinta-feira (30).

Noite animada

Foi dos mais animado o happy hour batizado de “Track Donn” que rolou no feriado da quarta-feira (15) no estacionamento da Donn Barbearia. No palco: Adonai e Banda, Nayara Vilela e DJ Lauana Alencar. O agito rolou até altas horas. Na foto: Claudia Souza, Robertha Moura, Moisés Alencastro e Kelly Kley.

Lançamento

O jornalista Elson Martins lançou recentemente o livro “Acre – um estado de espírito”, recheado de causos, relatos e reportagens. São algumas de muitas histórias que ele coleciona ao longo de sua carreira.

***O acreano, nascido em Sena Madureira, é uma referência no jornalismo no estado, inclusive, contribuindo com muitos colegas quando iniciaram carreira.

***No último dia 20, Elson Martins foi o convidado do Guapo Café para um bate-papo. Prestigiado por amigos e admiradores de seu trabalho, ele falou de sua obra e muitas histórias vividas.

***Elson Martins fundou e liderou a equipe que produziu o jornal Varadouro, uma das mais importantes experiências da imprensa alternativa do país.

Carnavale

Está chegando a hora de reviver um maior carnaval fora de época da terrinha, o Carnavale, na vizinha cidade de Brasileia, em comemoração aos 112 do município e promete matar a saudade da folia que o acreano conhece. A festança acontece neste fim de semana – 01, 02 e 03 de julho- com atrações nacionais e locais

***Bandas locais como Sandra Melo, Luan Lima, Álamo Kário, Banda Perfil, Ferdinei Rios e as atrações nacionais, Margareth Menezes, Araketu e Babado Novo, fazem parte da programação, que leva milhares de pessoas para celebrar a festa da alegria no município. Foto Alexandre Lima.

B-Day de Carol Leite

Carol Leite – que é tudo de bom e mais um pouco – mudou de idade na última quarta-feira (22). Querida como ela é, recebeu múltiplas homenagens de sua legião de amigos e familiares. Ela merece!

Idade Nova

Para celebrar a nova idade, a jornalista Ana Paula Pojo reuniu grupo de amigos no restaurante Jarude. A alegria foi predominante no festejo. Felicidade!

Na terrinha

Depois de uma longa temporada longe da Acre, Gladys Mubarac (ela vive atualmente nos Estados Unidos) passou uns dias na terrinha recarregando a bateria e matando a saudade da família, amigos e da nossa gastronomia. Deixou saudade!

Mais um ano de vida

A cabeleireira Rafisa Ganun celebrou mais um ano de vida no dia 28 de junho com delicioso jantar, em sua casa, para familiares e amigos. Vida longa com muita saúde, amiga querida!