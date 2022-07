Morre aos 84 anos, dona Maria Ivanilde, avó do governador Gladson Cameli

Faleceu, no Pronto Socorro de Rio Branco, a dona Maria Ivanilde Abreu de Lima, A avó do governador Gladson Cameli.

Maria Ivanilde, tinha 84 anos. Segundo informações repassadas ao ContilNet, no início da tarde desta quinta-feira (21), ela sentiu uma forte dor no peito, foi levada para o Pronto Socorro, mas ela acabou não resistindo e faleceu no início da noite. Ela teve Covid-19 há cerca de 15 dias.

Nascida em Cruzeiro do Sul, Maria Ivanilde é viúva do ex-deputado estadual Rezende Lima, com quem teve seis filhos: Linda, Revanildem Tevelinda, Aderbal e Anderson.

Dona Maria Ivanildeserá velada na Capela São João Batista, em Rio Branco.