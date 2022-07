Morre Lily Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo, aos 87 anos

A bilionária Lily Safra, viúva do banqueiro Edmond Safra, morreu hoje em Genebra, na Suíça, aos 87 anos. A causa da morte não foi informada. O sepultamento ocorrerá na segunda-feira, às 10 horas, na cidade suíça.

Nascida em Porto Alegre (RS), em 1934, Lily tinha uma fortuna estimada em R$ 5 bilhões, segundo lista anual da revista Forbes. Foi casada por 23 anos com o banqueiro Edmond Safra —ele morreu em 1999, durante um incêndio em seu apartamento em Mônaco. O Banco Safra, no Brasil, foi fundado pelos irmãos de Edmond, que era dono, por sua vez, de instituições financeiras fora do país.

