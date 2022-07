Morte de jovem que caiu de tirolesa no AC vira notícia em um dos maiores jornais da Europa

A morte da jovem enfermeira Yasmilli Araujo, de 23 anos, que caiu de uma tirolesa em um parque aquático de Rio Branco, no último sábado (2), foi parar em um dos mais famosos jornais da Europa.

O Bild, tabloide da Alemanha, publicou a notícia com a imagem de Yamilli e a chamada “Mulher de 23 anos cai da torre da tirolesa e morre”.

“No Brasil, uma mulher (23) caiu mais de 15 metros porque escorregou por um buraco em uma torre de teleférico. Segundo relatos da mídia, Yasmili Araujo foi ao “Priacema Park Club” na cidade de Rio Branco com seu companheiro e amigos no último sábado. De acordo com testemunhas, ela então subiu sem segurança até o topo da plataforma do teleférico”, diz um trecho da reportagem.

O caso ganhou repercussão em todo o Estado desde que a informação foi publicada em primeira mão pelo ContilNet e espalhada nas redes sociais.

O site também divulgou a imagem da tirolesa e disse que foi surpreendente o fato de a jovem ter caído ainda com vida: “Inacreditável: Araújo inicialmente sobreviveu à queda. Os paramédicos foram chamados e a levaram para o hospital com vários ossos quebrados. Mas ela morreu no caminho – parada cardíaca!”.

“Agora a polícia está investigando. O corpo da jovem já foi enterrado”, finaliza a reportagem do Bild.

Para acessar a matéria completa, CLIQUE AQUI.