Uma moto modelo Honda Titan, placa MZQ 0333, foi roubada no Segundo Distrito neste fim de semana. O dono do veículo pede quem tiver alguma informação do paradeiro da moto, comunique à policia através do 193.

No Acre, é comum o roubo de motocicletas para levá-las até a Bolívia para desmanches e vendas de peças. Ou até mesmo para usar o veículo com placa alterada.