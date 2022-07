MPAC lança campanha ‘Democracia: Confirma’ sobre a segurança do processo eleitoral

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lançou, nesta quarta-feira, 20, a campanha “Democracia: Confirma”, cujo objetivo é promover a conscientização e disseminar informações sobre a segurança do processo eleitoral brasileiro e a importância do voto para a democracia.

A iniciativa mostrará, por meio de peças digitais, por que o voto eletrônico é seguro, transparente e auditável. De maneira didática, serão evidenciados os fatores que comprovam a segurança e a transparência do voto eletrônico.

Com a campanha, o MPAC considera a necessidade de combater o compartilhamento de informações falsas sobre o sistema eleitoral adotado no país, que tem sido uma prática constante, especialmente nos meios digitais.

Além disso, a iniciativa busca informar os eleitores sobre a importância do voto consciente, evidenciando que a manutenção da democracia está ligada à possibilidade de o cidadão exercer o poder de escolher os seus representantes.

Todos os cidadãos brasileiros com idade acima de 16 anos podem votar, independente de gênero, cor, renda ou nível de instrução. Desse modo, o voto é considerado um direito universal no Brasil.