Mulher assume ter sido o motivo de Roberto Carlos ficar irritado

Roberto Carlos ficou no olho do furacão após perder a paciência durante o show e mandar uma fã calar a boca, na semana passada. Uma usuária do Tik Tok divulgou um vídeo revelando ter sido a mulher que recebeu a grosseria do artista durante a apresentação, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Na postagem, a mulher afirma que foi ao show do Rei e ela a mandou calar a boca. Ela aparece o tempo todo gritando histericamente o novo do veterano, enquanto outro homem grita outros comentários envolvendo a própria mãe, enquanto o artista canta “Como é Grande o Meu Amor Por Você”. Para ler a matéria completa acesse o site TV Foco.