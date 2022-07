Não tem Safadão no AC? Após doença, cantor cancela shows e mãe chora pedindo orações

O portal G1 noticiou um problema grave de saúde que o cantor Wesley Safadão está enfrentando. Safadão foi diagnosticado com hérnia de disco.

De acordo com o portal, Wesley Safadão anunciou o afastamento dos palcos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) sobre a suspensão de shows para tratar a hérnia de disco.

No último sábado (25), Safadão já havia cancelado outros seis shows que ocorreriam em cidades da Bahia devido à doença, conhecida por gerar muitas dores e levar até a problemas de incontinência.

A mãe do cantor cearense Wesley Safadão, Maria Valmira Silva de Oliveira, mais conhecida como Dona Bill, chorou e pediu orações para o cantor, em stories postados em seu perfil no Instagram, Dona Bill aparece abatida e chorando bastante. Um dos vídeos dela tem uma mensagem escrita pedindo oração para o Wesley Safadão. No outro, a mãe do cantor colocou uma música religiosa.

Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e compressão de estruturas neurológicas, Safadão informou no comunicado que ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica.

Em vídeo divulgado nas redes sociais no sábado (25), o cantor relatou sentir muitas dores em razão de uma hérnia de disco. “Às vezes, é um movimento besta, uma coisa simples, que trava a coluna e, quando trava… Gente, eu chorei. Saíam lágrimas dos meus olhos. Nem queria, mas era muita dor”, afirmou o artista.

Ainda segundo Wesley Safadão, a condição lhe causava dificuldades independentemente de ele estar em pé ou deitado. “Para sentar é ruim, para respirar é ruim. E aí, para cantar a gente precisa estar respirando”.

Safadão na ExpoAcre

O cantor é umas das atrações confirmadas na ExpoAcre 2022. A coluna Douglas Richer entrou em contato com o empresário Neto Britto, responsável pelo show do cantor no Acre, para saber da possibilidade do cancelamento do evento no Estado.

Netto Brito disse ter conhecimento da situação de saúde do cantor, mas a apresentação marcada para o próximo dia 7 de agosto está confirmadíssima. Netto antecipou inclusive o novo material de divulgação do show no Acre, que deve ser vinculado nas mídias e imprensa acreana. Confira: