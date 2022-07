Otaviano Costa parcela conta de água em 60 vezes; valor ultrapassou R$ 502 mil

Após uma disputa judicial que durou cinco anos, Otaviano Costa fez um acordo com a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) referente a contas de água recebidas entre o início deste ano e maio de 2017, quando o apresentador procurou um advogado por considerar que os valores cobrados eram indevidos.

Ao todo, de acordo com informações do jornal O Globo, esse total chegou a ultrapassar a marca de R$ 500 mil reais, mas foi atualizado para R$ 374 mil.

Felizmente, Otaviano não precisará desembolsar essa quantia de uma só vez. Ele optou por parcelar o valor a ser pago em 60 vezes. Ufa!

Vale lembrar que a concessionária reconheceu que houve, sim, problemas nas cobranças relacionadas ao imóvel do apresentador, localizado no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

