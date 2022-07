‘Pantanal’: Juma se sente traída e vira onça e some da fazenda; saiba tudo

Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira, dia 26, em “Pantanal”, Jove (Jesuita Barbosa) é informado de que o quadro com a foto que ele tirou do Velho do Rio (Osmar Prado) está pronto.

Juma (Alanis Guillen) só entende a notícia quando o marido já não está mais por perto e considera a atitude uma grande traição não só a ela, mas também ao Velho, e diz que vai embora para sua tapera para nunca mais voltar.

Só que José Leôncio (Marcos Palmeira) não aguenta mais essa história da nora querer deixar a fazenda e, sem saber o que fazer, a tranca no quarto até que ela se acalme.