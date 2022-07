Pedro Leonardo não teria sido convidado para participar da festa de aniversário de seu pai, entenda!

Leonardo comemorou mais um ano de vida na última segunda-feira, dia 25, e sua esposa decidiu ir até as redes sociais soltar algumas fotos e se derreter pelo cantor na legenda da publicação.

Para quem não sabe, o artista completou os seus 59 anos de idade e também fez questão de compartilhar no Instagram uma publicação comemorando a data. E no vídeo publicado por Leonardo, ele mostra as mudanças ao longo do tempo, e claro, foi super bem humorado na legenda do vídeo.

A cada ano que passa, eu fico mais gato. Parabéns para mim! Obrigado Deus por mais um ano de vida, e a todos vocês pelo carinho. Bora tomar uma hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Os filhos do cantor rapidamente comentaram na publicação e também separam um minutinho para fazer homenagens para ele. Pedro Leonardo foi um deles e postou algumas fotos acompanhado de um vídeo ao lado do pai, na legenda escreveu:

Feliz aniversário meu gato, desejo muita alegria, saúde e sucesso para o homem mais batalhador que eu já conheci! Eu te amo, pai

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Leonardo (@pedroleonardocosta)

Só o que ninguém esperava era que, segundo o site Em Off, Pedro Leonardo e sua família não teriam sido convidados para participar da festinha de aniversário do cantor na fazenda Talismã, em Goiás. O climão foi instalado ainda porque Zé Felipe e Jéssica Beatriz estavam presentes, e a esposa de Pedro Leonardo decidiu ir até as redes sociais desabafar sobre o assunto e fez a revelação de que eles nem estava sabendo da festa.

A gente não foi para a fazenda. A gente não sabia que iria ter a comemoração. Mas também estamos aqui no interior de São Paulo. É longe. Desejamos tudo de melhor para o Leo. É uma alegria sempre estar do lado dele. É sorriso, é muito gostoso, mas nem sempre a gente consegue [estar junto]. Mas está tudo certo, está tudo em paz. A gente deseja, mesmo de longe, todas as energias positivas, todas as bênçãos desse mundo, muita saúde.

É importante esclarecer que Poliana Rocha contou nas redes sociais momentos antes da comemoração que o evento seria para poucas pessoas por conta da quantidade de quartos livres disponíveis na fazenda.