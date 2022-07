Pedro Scooby e Cintia Dicker anunciam gravidez do primeiro filho

Pedro Scooby e Cintia Dicker esperam o primeiro filho do casal. O casal fez um vídeo divertido para anunciar a gravidez e resolveu brincar com a lerdeza que marcou o surfista no BBB22.

Nas imagens, que fazem parte de uma ação publicitária, ele questiona se ela precisa que ele compre algo. A mamãe de primeira viagem aproveita para pedir vários itens necessários para criar um bebê, como fraldas e mamadeira. “Sim, é isso mesmo que vocês entenderam (e eu espero que tenham entendido bem antes que o Pedro Scooby)”, brincou Cintia na legenda. “Que essa fase chegue cheia de amor e saúde.” Nos comentários, os seguidores encheram a dupla de amor. A empresária Carol Sampaio aproveitou para comemorar o posto de madrinha do bebê Dicker-Scooby: “A dinda fica como…. Amo tanto tanto tanto”. Scooby deixou também um recadinho nos stories do perfil dele. “Espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu amei.” Quem também passou por lá foi o atleta Paulo André. “Vamoooo! Amo vocês”, comentou o ex-BBB.