Perseguição policial: grupo tenta fugir da PM na capital e é preso com drogas e R$ 1 mil em veículo

Quatro pessoas, sendo uma mulher e três homens, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (4), no km 1 do rodovia AC-10, no bairro Alto Alegre, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segunda informações da Polícia Militar, uma guarnição do 3° Batalhão receberam uma denúncia via Copom, que um carro modelo Fiat Argo, de cor branca e placa QLV-9H76, com quatro pessoas em atitude suspeita na região do São Francisco.

Após receber a informação, os PMs fizeram ronda na região e localizaram o veículo transitando em via pública. Ao dar ordem de parada, o motorista não obedeceu e acabou fugindo local, dando início assim uma perseguição policial, que saiu do São Francisco até o bairro Alto Alegre, onde o veículo foi interceptado e os suspeitos foram detidos.

Durante abordagem, foi feita uma revista pessoal na mulher e nos três homens e nada foi encontrado. Já dentro do veículo foi encontrado um pouco mais meio quilo de skunk e quase mil reais em espécie.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao quarteto que foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e o dinheiro apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis. O veículo foi levado para a unidade de segurança pública em um guincho.