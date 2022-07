PM prende foragido por crime de homicídio em Rio Branco

O foragido da justiça Thiago Melo da Silva, 33 anos, foi preso por estar com um mandado de prisão em aberto, na noite deste sábado (16), na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolónia Sales, na região da parte alta de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares da Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), eles estavam fazendo patrulhamento na região, quando viram uma dupla de jovem em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da guarnição, começou a correr. Thiago foi abordado e foi feita uma revista pessoal, mas não de ilícito foi encontrado com o homem. O amigo de Thiago conseguiu fugir por uma das ruas do bairro Apolônio Sales

Os PMs ainda desconfiados e querendo saber o motivo da tentativa de fuga de Thiago fizeram uma pesquisa no sistema da justiça e encontraram um mandado de prisão em aberto contra o Thiago, por homicídio e uma pena imposta de 10 anos de reclusão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao foragido da justiça, que foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para ficar a disposição da Justiça do Acre.