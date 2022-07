Polícia Civil do AC faz nova convocação de aprovados no concurso; veja lista

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) divulgaram, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15), uma nova convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial, para os cargos de agente, delegado e escrivão de Polícia Civil, aprovados no concurso da Polícia Civil. (veja a lista abaixo).

Ao todo são 15 convocados que devem realizar a matrícula no dia 22de julho de 2022, das 7h30 às 13h, na Coordenação da ACADEPOL, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (CIEPS), localizado na Via Verde, BR-364, km 2, no bairro Jardim Europa, em Rio Branco.

De acordo com a publicação, será aceita a matrícula por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, com poderes expressos para realizar a matrícula no Curso de Formação, acompanhada da cópia do documento de identidade do candidato e apresentação do documento de identidade original do procurador.

Ainda segundo a publicação, “somente serão admitidas as matrículas no Curso de Formação Policial dos candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições dos cargos, apresentarem documento de identidade em bom estado de conservação, bem como apresentarem original e cópia da seguinte documentação: carteira de identidade civil; CPF; Certidão de Nascimento; Certidão de Regularidade Militar, para homens; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria mínima AB; e Duas fotos 3×4, coloridas, em papel fino, idênticas e recentes”.

A eliminação do concurso público também está prevista no documento e acontecerá se o candidato deixar de apresentar os documentos necessários para a matrícula no período estipulado, deixar de comparecer ao curso ou se afastar por qualquer motivo e “não satisfazer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios”.

A eliminação do Curso de Formação Policial acontecerá se o candidato ultrapassar o percentual de 25% de faltas nas aulas práticas e teóricas em cada disciplina do curso de formação.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Concurso Público junto à Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC, por meio dos

números (68) 3224-7010 / (68) 3224-0024 ou por meio do correio eletrônico [email protected]

Veja a lista:

AGENTE DE POLÍCIA CIVIL

337º; 257.155-2; FABINHO DA ROSA SANTIAGO; 73,80 / 338º; 261.778-1; LARISSA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA; 73,60 / 339º; 260.613-5; ALLAN

DAMASCENO DE SOUZA; 73,60 / 340º; 256.985-0; MESSIAS LIMA FÉLIX; 73,60 / 341º; 263.362-0; MAGNON GUSTAVO MENDES DOS SANTOS

(SUB JUDICE); 73,60 / 342º; 263.009-5; MARCELO RODRIGUES DA COSTA; 73,60 / 343º; 253.528-9; NABOTE DE MOURA AGUIAR; 73,60 / 344º;

254.478-4; JACQUELINE ELLEN ELIZIO DE CARVALHO; 73,60 / 345º; 253.647-1; WELLITON DE OLIVEIRA LIMA; 73,60 / 346º; 266.045-8; BRUNNO

JOSE RICARTE MACIEL; 73,60.

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

67º; 263.063-0; GABRIEL PATRIOTA CHAVES; 86,60 / 68º; 250.783-8; RIVÂNIA FRANKLIN FEITOSA; 86,60.

ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL

49º; 258.748-3; MARESSA OLIVEIRA DE ABREU; 71,40 / 50º; 262.031-6; THAIS BRAZ DA GAMA; 71,30 / 51º; 250.838-9; MARCILENE RAMOS

DA SILVA; 70,60.