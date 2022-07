Polícia Militar recupera moto roubada em Brasileia; casal é preso

Um jovem que transitava em sua moto pelo bairro Ferreira Silva em Brasiléia, por volta das 10h30, foi surpreendido por dois indivíduos que usam suas camisas na cabeça para não serem identificados e um deles, usava de uma arma de fogo tipo revólver.

Os suspeitos anunciaram o assalto e levaram sua moto, modelo Yamaha/Lander, fugindo tomando rumo ignorado. Sem seguida, o caso foi comunicado ao Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar que iniciou as buscar na tentativa de localizar o veículo e prender os suspeitos.

Poucos minutos depois, receberam um comunicado que uma moto com as características havia sido vista nas proximidades de um areal no Bairro Samaúma. Ao chegarem no local, encontraram o veículo no quintal de uma casa e que a mesma já havia sido alugada para uma mulher.

Sem saber como explicar, a mulher e seu companheiro foram conduzidos à delegacia, afim de conversar com o delegado. Os dois suspeitos não foram localizados e a moto restituída ao proprietário. O caso está em aberto.