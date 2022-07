Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia etapa rural dos jogos escolares na Vila Santa Luzia

Mais de mil estudantes participam dos jogos escolares de Cruzeiro do Sul , que tiveram início na semana passada, na zona urbana, pelas modalidades de tênis de mesa e vôlei de areia. Nesta terça-feira (05), a Prefeitura fez a abertura das competições na Vila Santa Rosa.

Na edição deste ano, mais de 30 escolas confirmaram a participação nos jogos que terão etapa na zona rural, realizada na sede das vilas, a exemplo da Santa Luzia, onde as equipes de alunos se apresentaram na escola Juarez Ibernon. As escolas vencedoras de cada modalidade participarão da fase que vai definir os representantes do município na etapa estadual.

“Há dois anos sem jogos escolares, estamos retornando agora. A ansiedade é grande e a gente espera bons jogos aqui. Começamos com essa fase hoje, aqui na Santa Luzia. Na semana que vem já acontecerá a fase da Vila Assis Brasil e na segunda quinzena, vamos para a fase coletiva no ginásio Jader Machado”, informou o secretário adjunto de cultura e esporte, Ney Alves.

O prefeito em exercício, Franciney Melo, prestigiou a abertura das competições na Santa Luzia. Ele destacou a importância dos jogos escolares para o desenvolvimento pessoal dos alunos.

“Desejo boa sorte aos atletas e que todos tenham sucesso. Esse é um programa muito importante porque todos sabemos que o esporte transforma vidas. Então, parabéns para todos os estudantes e para os organizadores das competições”, disse Franciney.

A coordenadora da Secretaria de Estado de Educação, Rute Bernardino, também esteve na abertura dos jogos escolares. Ela lembrou que os jogos escolares fizeram falta para os estudantes ao longo de dois anos de pandemia. Já a diretora da escola Juarez Ibernon, Luciene Costa Maciel, ressaltou que as atividades dos jogos desperta o interesse dos alunos em participar dos eventos promovidos para a classe estudantil.

“Sempre incentivamos a participação dos nossos alunos nos jogos e a alegria deles é demais. Se Deus quiser teremos ótimas competições e com vitórias para nossa escola também”, disse Luciene.