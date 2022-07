Prefeitura realiza inscrição do Pré-Enem em Cruzeiro do Sul

Com o objetivo de qualificar e preparar os candidatos que se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2022, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Escola Municipal de Informática, Professor Nosser Almeida Tobu, está com as inscrições abertas, até esta sexta-feira (15), para o curso Pré-Enem, que terá início no próximo dia 25.

As inscrições estão ocorrendo na Escola de Informática, localizada no segundo piso do antigo Samambaia, centro de Cruzeiro do Sul, das 7h às 11h horas e das 13h às 17h horas.Para se inscrever é preciso levar os seguintes documentos: xérox do comprovante de residência, comprovante de inscrição do Enem, xerox do RG e CPF. Importante ressaltar que não há limites de idades para participar, todavia, é obrigatório ter feito inscrição no Enem 2022.

O coordenador da Escola de Informática, Silas Damasceno, destacou a importância de desenvolver ações como essa para a preparação de jovens e adultos que buscam uma vaga na universidade.

“Essa ação é proposta pelo nosso prefeito Zequinha Lima e nosso secretário Amarísio, professores que vêem na educação um meio de mudança do cidadão, muitos não podem pagar um curso preparatório para o Enem e a Escola de Informática está proporcionando este curso que vai ajudar muita gente”, disse Damasceno.

O secretário municipal de educação, Amarísio Saraiva, destacou a atenção da gestão municipal no desenvolvimento de programas e ações que buscam o desenvolvimento educacional de Cruzeiro do Sul.

“Somos uma gestão de professores e acreditamos que a educação é capaz de mudar a vida das pessoas. Por isso, nossos investimentos em educação são grandiosos, estamos investindo em qualificação, formação, valorização e agora estamos com o curso Pré-Enem voltado para as pessoas que sonham com um curso universitário e não tem condições de pagar”, pontuou Saraiva.