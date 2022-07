Prefeitura recebe mais de 130 projetos para a Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte

O período para as inscrições de projetos, para a sexta edição do edital da Lei de Incentivo à Cultura, e segunda edição da Lei de Incentivo ao Esporte, do município de Cruzeiro do Sul, se encerrou, nesta sexta-feira (15), com um número recorde de propostas apresentadas pela sociedade. Foi um total de 134 projetos inscritos, sendo 44 na área esportiva e 90 para o setor cultural.

O município vai aplicar um valor de R$ 300 mil para financiar atividades de iniciativa popular. Metade desse recurso será para projetos esportivos e a outra parte para projetos culturais. As inscrições foram realizadas no período de 20 de junho a 15 de julho.

O secretário de cultura e esporte do município, Aldemir Maciel, explicou que os projetos deverão passar por uma seleção da comissão avaliadora, que define as iniciativas que serão financiadas.

“A partir de agora, a comissão terá 30 dias para fazer a avaliação desses projetos e apresentar o resultado provisório. Logo após, tem a fase de recursos. Depois disso, será divulgado o resultado oficial. A nossa expectativa é que a certificação dos projetos aprovados aconteça durante o mês de aniversário do município”, informou Maciel.