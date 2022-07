Psol/Rede é a primeira federação a realizar convenção no AC e apresenta candidaturas

A Federação Psol/Rede, que integra o Partido Socialista Liberdade (Psol) e o Rede Sustentabilidade, foi a primeira a realizar a convenção que referenda as candidaturas ao pleito de 2022, no Acre.

O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), na sede do Psol, em Rio Branco, com a presença dos pré-candidatos majoritários e todos os pré-candidatos proporcionais.

Com a realização da convenção, as legendas já podem solicitar o registro das candidaturas.

A chapa será puro sangue, lançando o professor Nilson Euclides ao Governo, Jane Rosas como vice e o advogado Sanderson Moura ao Senado, inclusive este já fez o registro da sua candidatura.

O presidente do Psol, Waldir França, destacou que agora todos vão para campo e além de eleger os majoritários, querem eleger um deputado estadual.

“Os nosso candidatos majoritários são, sem dúvidas, os mais qualificados para esta vaga de senador e de governador”, garante.

Além disso, Waldir afirma que tem um time qualificado nas proporcionais.

“Pessoas dispostas é que agora vão para campo mostrar suas propostas, quem são e o porquê merecem representar o povo. Fechamos a chapa de pré-candidatos a deputados estaduais com 25 e a de federal com nove”, destacou.

O candidato majoritário Nilson Euclides está confiante. “Nossa candidatura é a primeira devidamente apresentada e protocolada, está colocada e não tem como mudar isso, já não somos mais pré-candidatos, somos, de fato, candidatos”, diz.

Nilson é cientista político e acredita que a experiência será um diferencial. Ele completa afirmando que a federação com a Rede vai agregar muito nessas eleições.

“Construímos uma federação e o papel da Rede é importante, a candidatura da Marina por São Paulo, é inclusive muito importante, nossa federação foi construída de forma democrática”, afirma.

Quanto à vice, Jane Rosas, Nilson fez só elogios. “Uma das fundadoras do Psol no Acre, mulher forte combativa e são as mulheres que nos impulsionam aqui no partido, temos o exemplo de Marielle Franco, que exemplifica bem a importância das mulheres no Psol, que são a maioria de filiadas”.