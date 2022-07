Público se revolta com situação de Manoel Soares no Encontro da Globo: ‘Constrangedor’

A situação de Manoel Soares no Encontro despertou revolta nos telespectadores da atração matinal da Globo. Nesta quinta (14), o nome do jornalista entrou na lista dos assuntos mais comentados do Twitter devido à forma com que ele tem sido tratado por Patrícia Poeta. “Muito constrangedor”, opinou Fernanda Farani. A reportagem é do portal notícias da TV.

“Se a ideia foi colocar o Manoel Soares de ‘Louro José’ da Patrícia, era melhor ele ter ficado no É de Casa! Muito constrangedor isso. Ela não deixa ele falar! Aliás, Maria Beltrão é quem deveria ter assumido o Encontro”, argumentou Fernanda em uma publicação realizada na rede social.

“Muito chateado [com a forma] como esta emissora vem tratando este excelente profissional. Sinto falta do seu protagonismo no É de Casa. Cai fora desse Encontro, Manoel Soares”, escreveu Breno Silva.

